Yozgat Valiliği himayelerinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ESER Projesi alt projelerinden 7 Bölge 7 Renk projesi kapsamında okullar bünyesinde Halk Oyunları Ekipleri oluşturuldu.

Oluşturulan Halk Oyunları Ekiplerinin katılımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Oyunları Şenliğini gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem Yozgat yöresine hem de Türkiye’nin dört bir köşesine ait yöresel halk oyunları gösterileriyle izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinlik ile amaçlananın, “Çocuklarımızın oyun ve eğlence yoluyla kaynaşmalarını sağlamak, zihinlerinde birbirlerine karşı oluşmuş olan varsa önyargılarını giderip ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş kültürel ve doğal varlıklarının değerini bilen, bu varlıkları koruma ve yaşatma sorumluluğuna sahip bilinçli kuşaklar yetiştirmek, farklı bölgelerin kültürleri hakkında pozitif düşünceler geliştirmelerini ve kendi bölgelerimizin dışındaki; kültürel zenginliklerimizin de farkına varmaları ve bu farkındalığın verdiği hazzı tatmalarını sağlamak” olduğu belirtildi. Haber Merkezi