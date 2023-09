Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 3 Eylül Pazar günü saat 10.00’da öğrenciler için bursluluk sınavı yapılacağını duyurdu. Tek oturum halinde gerçekleşecek sınavda çoktan seçmeli 100 soru sorulacağını ve sınavın süresinin de 120 dakika olacağını kaydeden Yazıcı, sınava 5,6,7 ve 8’inci sınıflar ile lise hazırlık 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılacağını bildirdi. Yurt içi ve yurt dışından çeşitli sebeplerle Yozgat’a gelen ve tekrar ikamet ettiği yere dönemeyen öğrencilerin başvuruları da müdürlük tarafından alındığını vurgulayan Yazıcı, "Onları burada yedek salonlara alarak sınavlarında gerekli iş ve işlemler yürütülecektir. Yine merkez ilçeden 4 tane, ilimiz genelinde de 33 tane okulumuzda sınav yapılacak. 399 salonda gerçekleşecek sınavımıza 7 bin242 öğrencimiz katılacak. Sınavda yaklaşık 950 öğretmen arkadaşımız görev alacak. Her okulda 3 kişiden oluşan bina sınav komisyonu tarafından sınavlar yürütülecek. Okullarımızın sınav ortamlarının hazırlanması noktasında da bugünden itibaren her türlü hazırlık yapılacak. Sınavın sükunet içerisinde yürütülmesi için bütün görevli arkadaşlarımıza gerekli yazışmalar, tebligatlar yapılmış durumda. Bizlerle pazar günü aynı zamanda sınavın yapıldığı alanlarda, ilçelerde, il merkezimizde oralarda gerekli inceleme ve denetlemeleri yapacağız. İnşallah her zaman olduğu gibi sınavımızın sükunet içerisinde yapılması noktasında her türlü tedbir alınmış durumda. Ben çocuklarımızı zihin açıklığı diliyorum. Görev yapacak tüm arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, personelimize de teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. İHA