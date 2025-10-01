6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı olarak açıklarken, sarsıntının 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü ise ilk olarak 6,7 büyüklüğünde duyurduğu depremin şiddetini daha sonra 6,9 olarak güncelledi. Enstitü, merkez üssünün Cebu eyaletine bağlı Bogo kentinin yaklaşık 17 kilometre açığı olduğunu belirtti.

Yetkililer, deprem sonrası kıyı bölgelerinde deniz seviyesinde ani değişiklikler ve güçlü akıntılar meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Bölge halkına kıyı şeridinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Yerel yetkililer, Cebu eyaletindeki Daanbantayan kasabasında taş yapımı tarihi bir kilisenin yıkıldığını, kentte elektrik kesintileri yaşandığını açıkladı. Deprem sırasında büyük panik yaşayan halk sokaklara akın etti.

ABS-CBN News televizyonuna konuşan polis yetkilisi Jan Ace Elcid Layug, ilk tespitlere göre 1’i çocuk olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Filipinler, dünyada en fazla sismik aktivitenin görüldüğü bölgelerden biri olarak bilinen Pasifik Deprem Kuşağı’nda (Ateş Çemberi) yer alıyor. Ülkede her yıl onlarca yıkıcı deprem meydana geliyor.