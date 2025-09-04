Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, yeni elektrikli sedan modeli T10F’yi otomobil tutkunlarıyla buluşturuyor. Marka, daha önce T10X modeliyle pazarda elde ettiği güçlü çıkışın ardından, T10F ile aynı başarıyı hedefliyor.

ToggCare’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, T10F için ön siparişler Eylül ayında alınacak. İlk teslimatlar da aynı ay içerisinde gerçekleştirilecek. Yeni sedan model, ayın ilk günlerinden itibaren TOGGdeneyim merkezlerinde sergilenecek.

TOGG, Türkiye pazarının yanı sıra Avrupa’da da büyüme hedefliyor. İlk etapta Almanya’da satışa sunulacak olan marka, ilerleyen dönemde diğer Avrupa ülkelerine açılacak. Bu kapsamda Togg’un ilk reklam filmi Hamburg sokaklarında, Alman plakalı Togg ile çekildi.

Daha önce düşük peşinatlı kredi kampanyalarıyla yoğun ilgi gören TOGG, T10F modeli için de cazip finansman seçenekleri sunuyor. Önceki kampanyalarda: 1 milyon TL kredi için %2,89 faiz oranı ile aylık 45 bin 280 TL taksit, 1,5 milyon TL kredi için %2,99 faiz oranı ile aylık 69 bin 439 TL taksit imkânları sağlanmıştı. Bu sayede 672 bin TL peşinatla Togg sahibi olmak mümkün olmuştu.

TOGG'un satışlarında dalgalanmalar gözlemlendi. Ağustos ayında 1.249 adet araç satışı gerçekleştirilirken, Temmuz ayında bu rakam 2.720 olarak kayıtlara geçti.