Çalışmaları yerinde inceleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Yöresel Lezzetler Durağında çalışmaların hızla ilerlediğini belirtti.

Ürünlerin satılacağı bölümlerde kaldırım, bordür ve çevre düzenlemesinin tamamlandığını beliren Başkan Ekinci, “İnşallah kısa bir süre sonra açılışını da vatandaşlarımız ile birlikte yapacağız” dedi.

Yöresel Lezzetler Durağının ilçeye katma değer sağlayacağını belirten Ekinci, projenin tamamlanmasıyla 400’e yakın kişinin istihdam edileceğini duyurdu. Yozgat yöresinde yetiştirilen ve üretilen ürünlerin satılması noktasında Yöresel Lezzetler Durağının aranan bir yer olacağını da aktaran Başkan Ekinci, “Toplamda 660 metrekare alanda çalışmalarımız sürüyor. Bittiği zaman da hem istihdama hem de bu yörede yetiştirilen ürünlerin satılması noktasında burasının aranan bir nokta olacağını düşünüyorum” dedi.

Yöresel Lezzetler Durağında fabrikalar ve satış noktasında yaklaşık 400 kişinin istihdam edileceğini de aktaran Ekinci, “Fabrika binalarında 200-250 kişilik bir istihdam hedefliyoruz, yine ön tarafta bulunan satış noktalarında 100 civarı istihdam düşüyoruz. Toplamda 350-400 kişilik bir istihdam hedefliyoruz. Buranın doğrudan istihdamla beraber dolaylı istihdama da faydası olacak. Yani Yozgat civarında yetiştirilen ürünlerin satılabileceği nokta olacağından dolayı aynı zamanda dolaylı bir istihdama da katkı sağlayacak. Hem çiftçiye hem meyve üreticilerine hem de hububat üreticilerine satış noktası tesis etmiş olacağız. Kadınların evlerinde ürettikleri, erişte, marmelat, madımak, salça gibi ürünlerin de satılacağı bir nokta olacak. Yani dolaylı istihdamla beraber buranın binli rakamları bulacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.