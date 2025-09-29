Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere toplam 63 sözleşmeli personel (4/B) alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru Şartları Neler?

Devlet Tiyatroları'nın 63 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adayların pozisyonlara başvurabilmesi için belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekiyor. İşte ilan detayları:

Önemli Başvuru Detayları:

Son Başvuru Tarihi: 13 Ekim 2025

Başvuru Şekli: Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru Adresi: Adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya doğrudan Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden müracaat edecek.

Genel ve Önemli Şartlar

Alım, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında yapılacak. Adayların;

18 yaşını tamamlamış olması,

Görevini yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığının bulunmaması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekiyor.

En önemli şartlardan biri de, son başvuru tarihi itibarıyla başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak ve gerekli KPSS puanına sahip olmaktır.

Aranan Puan: Adayların, 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmaları ve pozisyonlar için belirlenen KPSS taban puanına (en az KPSSP93 ve KPSSP94'ten 60 puan) sahip olmaları şart.

Devlet Tiyatroları personel alımı ile ilgili tüm detayları ve pozisyon hakkında detayları Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.