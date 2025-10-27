AFAD tarafından yayımlanan deprem bilgilerine göre Balıkesir merkez üssünde 6.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 22.48'de meydana gelen depremin merkez üssü Balıkesir Sındırgı. İşte, sismik bilgiler:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde verilen bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gül açıklamasında, "Geçmiş olsun. Rabbim milletimizi ve devletimizi her türlü afetten, felaketten ve musibetten muhafaza eylesin" dedi.