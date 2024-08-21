Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 1964 yılında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 60. yıldönümü nedeniyle Hollanda Krallığı Maslahatgüzarı Nathalie Lintvelt, Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde 22 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 14.00’da “Öncü Türk Kadınları” adlı fotoğraf sergisinin açılışını yapacak.

“Öncü Türk Kadınları” sergisi, Hollanda'ya çalışmaya gelen ilk kuşak Türk kadınlarının 'unutulmuş tarihini' gözler önüne seriyor. Sergi, öncülerin, onların kızlarının ve torunlarının öykülerini anlatarak, Hollanda'nın feminist dış politika ilkesine uygun biçimde, dünya genelinde cinsiyet eşitliğini teşvik etme amacına katkıda bulunuyor.

Maslahatgüzar Lintvelt, “60 yıl önce çalışmak için Yozgat’tan Hollanda’ya gelenler, Hollanda ve Yozgat arasında eşsiz bir bağ oluşturmuştur. Gelenlerin arasındaki çok sayıda kadını tanımlamak için ‘öncü’, doğru bir sözcük. Hollanda'nın gelişmesine ve kalkınmasına emekleriyle katkıda bulunan bu kadınlar, ortak tarihimizde gerçekten de öncü bir rol oynamaktadır. Onlara emek ve katkılarından dolayı minnettarız” dedi.