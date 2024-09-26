Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULİP) çerçevesinde sel kontrol çalışmaları başlattı.

Aydıncık ilçesine bağlı Çandır Köyü'nde yürütülen ağaçlandırma ve erozyon kontrol projeleri, toplamda 600 hektarlık bir alanda gerçekleştiriliyor.

Proje, bölgedeki doğal afetlere karşı dayanıklılığı artırmayı ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyor.

Çalışmalar kapsamında, ağaçlandırma faaliyetleri yanı sıra, teras yapımı, dere içlerinde kuru duvar eşik ve kafes tel eşik uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Bu önlemler, özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde meydana gelebilecek taşkınların önüne geçmeyi hedefliyor. Uzmanlar, erozyon kontrolü ile birlikte toprağın verimliliğini artırmanın ve yer altı su kaynaklarının korunmasının da önemli bir kazanım olacağına dikkat çekiyor.

Projenin, su yönetimi ve çevre koruma açısından sağlayacağı faydalar, yerel tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini destekleyecek ve bölgedeki ekosistem dengesinin korunmasına katkıda bulunacak.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların sonuçlarının, uzun vadede çevre dostu bir yaklaşım benimseyen projelerin önemini bir kez daha ortaya koyacağını vurguladı. Bu tür girişimlerin, sadece yerel halk için değil, tüm ekosistem için büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.