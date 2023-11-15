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Dilan-Engin Polat çifti üzerindeki "kara para aklama" soruşturmasının ardından, Türkiye genelindeki diğer sosyal medya fenomenleri de dikkat çekici bir incelemeye tabi tutulacak. Çiftin skandalının yankıları, Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya fenomenlerini yakından araştırma kararı almasına neden oldu. Bakanlık, sosyal medya üzerinden paylaşılan içerikleri ve lüks yaşam tarzlarını detaylı bir şekilde inceleyerek, sektörde şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları ve içerikleri üzerinden yapılan inceleme, toplamda 600 fenomene odaklanacak. Bakanlık yetkilileri, yasa dışı faaliyetlere dair herhangi bir bulgu tespit ederse, ilgili kurum ve birimlere bu durumu bildirecek. Bu adım, sektördeki düzenlemelerin sıkılaştırılması ve sorumlu davranışların teşvik edilmesi amacı taşıyor.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı, online platformlarda satışa sunulan ürünlerin denetimini artırmak adına önemli bir adım atmış durumda. e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi, online satış yapan işletmelerin ürünlerinin daha dikkatli bir şekilde incelenmesini öngörüyor. Bu proje çerçevesinde, internet ve telefon üzerinden satılan ürünlerin, şikayet durumlarında veya inisiyatif alınarak titizlikle değerlendirileceği açıklandı. Bu adım, tüketicilerin güvenli alışveriş yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.