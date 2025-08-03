Yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG, ÖTV düzenlemesinin ardından fiyatlarını güncelledi. Yeni fiyatlarla birlikte uygun kredi seçenekleri de devreye alındı. Bireysel ve kurumsal alıcılara yönelik cazip kampanyalarla TOGG sahibi olmak artık daha kolay.

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’un fiyatları, uzun süredir sabit kaldıktan sonra ÖTV düzenlemesiyle birlikte güncellendi. Yüzde 25 Özel Tüketim Vergisi dilimine giren TOGG modelleri, yeni fiyatlarla satışa sunulurken, kampanyalı kredi imkânları da duyuruldu.

Yeni TOGG Fiyatları Belli Oldu

TOGG’un T10X modeli için açıklanan yeni fiyatlar şöyle sıralandı:

T10X V1 standart menzil: 1 milyon 440 bin TL’den 1 milyon 862 bin TL’ye,

T10X V1 uzun menzil: 2 milyon 172 bin TL,

T10X V2 uzun menzil: 2 milyon 363 bin TL.

Kampanya İle Sıfır Faizli Kredi Dönemi

TOGG, fiyat artışının ardından kredi destekli kampanyasını devreye aldı. Bireysel kullanıcılar için farklı tutar ve vadelerde kredi seçenekleri sunulurken, bazı seçeneklerde faiz oranı sıfır olarak belirlendi.

Bireysel kullanıcılar için sunulan bazı kredi seçenekleri şöyle:

250 bin TL kredi, 12 ay vade: Faiz oranı yüzde 0, aylık ödeme 20 bin 833 TL

1 milyon TL kredi, 48 ay vade: Faiz oranı yüzde 2.89, aylık ödeme 45 bin 280 TL

1 milyon 500 bin TL kredi, 48 ay vade: Faiz oranı yüzde 2.99, aylık ödeme 69 bin 439 TL

1 milyon 750 bin TL kredi, 48 ay vade: Faiz oranı yüzde 3.09, aylık ödeme 72 bin 419 TL

Kampanya kapsamında T10X V2 modeli için 1 milyon 750 bin TL kredi kullanıldığında, araç bedelinin kalan 613 bin TL’lik kısmı peşinat olarak ödeniyor.

Kurumsal müşterilere yönelik kampanyalarda da benzer fırsatlar sunuluyor. 250 bin TL’lik sıfır faizli kredi 12 ay vade ile sunulurken, 1 milyon 750 bin TL tutarındaki kredide 48 ay vade ve yüzde 3.09 faiz oranı uygulanıyor. Aylık ödeme tutarı ise 72 bin 419 TL olarak hesaplandı.

Ayrıca şirketler tarafından satın alınan araçlar, gider olarak muhasebe kayıtlarına geçirilebiliyor. Bu durum, vergi avantajı sağlayarak şirketin toplam vergi yükünü azaltıyor. Yakıt, bakım, otopark ve temizlik gibi kalemlerin de gider olarak yazılması maliyetleri düşürüyor.

ÖTV düzenlemesi sonrası artan fiyatlara rağmen, TOGG’un kampanyaları ile tüketicilere avantaj sağlanıyor. Yerli üretim otomobilin daha geniş kesimlere ulaşması amacıyla sunulan sıfır faizli ve düşük oranlı kredi destekleri, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için dikkat çekici fırsatlar oluşturuyor.