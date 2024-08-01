Sorgun’a bağlı Bahadın Beldesinde 60 yıl önce Hollanda'ya giden Türk kadınları onuruna anıt ve sergi açılışı düzenlenecek.

2 Ağustos 2024, Bahadın’da düzenlenecek etkinlikte Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Hollanda Krallığı Büyükelçisi H.E. Joep Wijnands, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, bir anıt açacak.

Hollanda Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bu yıl, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 1964 Emek İşbirliği Anlaşması'nın 60. yıldönümü. Bu özel günü kutlamak amacıyla, Hollanda Krallığı Büyükelçisi H.E. Joep Wijnands, Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile birlikte 2 Ağustos Cuma günü Bahadın'da bir anıt açacak. Anıt, Hollanda hükümetinin daveti üzerine 60 yıl önce Hollanda'ya giden Yozgat ilinden kadınları onurlandırıyor. Hollanda Büyükelçisi ayrıca, Bahadın ilçesinde, Hollanda'ya çalışmaya gelen ilk nesil Türk kadınlarının 'unutulmuş tarihini' sergileyen ‘Kadın Türk Öncüleri’ sergisini açacak. Bu öncülerin, kızlarının ve torunlarının öykülerini anlatan bu sergi, Hollanda'nın feminist dış politikasının dünya çapında cinsiyet eşitliğini teşvik etme amacıyla örtüşüyor” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Wijnands ise "Onları tanımlamak için 'öncü' doğru sözcük. Bu cesur kadınlar, Hollanda'nın gelişimine sıkı çalışmalarıyla katkıda bulunan ve ortak tarihimize önemli katkılarda bulundu" dedi.

Hollanda'nın Haarlem şehrinden Türkiye’ye getirilip Yozgat’tan önce Emirdağ (Afyon), Bursa ve İstanbul gibi çeşitli şehirlerde sergilenen “Öncü Türk Kadınları”, Yozgat’tan sonra, Ankara, Eskişehir, Afyon ve Konya'ya gidecek.