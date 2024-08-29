Narin Güran’ın 21 Ağustos’ta kaybolmasının ardından 6 yıl önce Tokat’ta kaybolan Evrim Atış’ın kaybını yeniden akıllara getirdi. Peki Evrim Atış’a ne oldu? Evrim Atış kimdir? İşte detaylar…

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının üzerinden 7 gün geçmesine rağmen arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kayıp olayı Tokat’ta yıllardır haber alınamayan çocuk Evrim Atış’ı yeniden hatırlattı.

EVRİM’DEN 6 YIL 1 AY VE 18 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Ayrıca Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasındaki evlerinin önünde oynadığı sırada 10 Temmuz 2018 tarihinde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı, Ankara’dan gelen ve Reşadiye ilçesinde kaybolan Bayram Erol’un kemiklerini bulan özel JAK ekibi aramıştı. İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamamıştı. Evrim’in kaybolmasının ardından kendi imkânları ile kızını bulamayan anne ve yakınları jandarmaya haber vermiş, ihbar yapılmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri aylarca süren çalışmalara rağmen bir bulguya rastlayamadı.