Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirilen sempozyuma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, daire müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu Başkanı Stajyer Dr. Betül Kalafat, Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Stajyer Dr. Onur Kaya ve Ahi Hekimler Gelişim ve Düşünce Topluluğu Başkanı Stajyer Dr. Sümeyra Aslan’ın sempozyumunun açılış konuşmasını yapmasıyla başlayan programda deprem konulu video ve deprem bölgelerinde Kırşehir kurtarma ekiplerinin çalışmaları izletildi.

Programda konuşan Rektör Vatan Karakaya; ’bedenlerin arızalarına çare ararken ruhlara da dokunabilen hekimler yetiştirmeyi’ gaye edindiklerini ifade etti. Konuşmaların ardından Üniversite Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kemal Özyurt’un başkanlığını yaptığı ilk oturuma geçildi. Oturumda AID Afet ve Acil Durum Medikal Yardım Koordinatörü Dr. Murat Kadir Topcu ’Afetlerde Medikal Kurtarma ve Gönüllülük’, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İsmail Bulut ’Afetlerde Hastane Hizmetleri’ ve SB Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Enes Gökler ’Afetlerde Halk Sağlığı Hizmetleri’ konularında sunum gerçekleştirdi.İHA