Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerine yer verildi.