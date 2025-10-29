Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılırken, enkaz altında insanların olabileceği değerlendiriliyor.

Sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöken bina, çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, termal kameralar ve drone destekli tarama sistemleriyle enkaz altında canlı tespiti yapmaya çalışıyor.

Çevrede yaşayan görgü tanıkları, binanın bir anda çöktüğünü ve yoğun bir toz bulutu oluştuğunu belirtti. İlk bilgilere göre, binada yaşayan bazı vatandaşlarla uzun süre iletişim kurulamadı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Güzeller Mahallesi 932 Sokak’ta meydana geldi.

“İki Aile Yaşıyordu, Kaç Kişinin Binada Olduğu Net Değil”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, binada yaşayanların sayısına ilişkin belirsizlik olduğunu ifade etti.

“Beş katlı bir bina çöktü. İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. Ancak 7 kişinin tamamı o sırada binada mıydı, şu an net değil. Ekipler bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.

Büyükgöz, arama kurtarma ekiplerinin koordineli şekilde hareket ettiğini ve çevredeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiğini söyledi.

Çevrede Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olay yerinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. Vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmiyor.

Gebze Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, enkaz kaldırma işlemlerine geçilmeden önce canlı tespitinin tamamlanması hedefleniyor.

Enkaz alanında sessizlik çağrısı yapılarak dinleme çalışmaları yürütülüyor. Bölgede kriz masası oluşturulurken, yaralı veya can kaybına ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.