Bakanlık tarafından yapılan denetimler ve laboratuvar testleri sonucunda, kaşar peyniri, bal ve zeytinyağı gibi temel gıda maddelerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

Gıda güvenliğini tehdit eden bu hileli ürünler arasında nişasta, bitkisel yağ, sahte bal ve kalite düşüklüğü gibi sorunlar öne çıkıyor.

KAŞAR PEYNİRİNDE HİLELİ MADDELER TESPİT EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde yapılan denetimlerde, özellikle kaşar peynirlerinde yüksek oranda taklit ve tağşiş tespit etti. Çeşitli firmaların ürettiği kaşar peynirlerinde, nişasta ve bitkisel yağ gibi maddelerin kullanıldığı belirlendi. Bakanlık, tespit edilen firmalarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

ZENİ Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (TATSAN Süt Ürünleri Markası): Bilecik’in Osmaneli ilçesinde üretilen tam yağlı kaşar peynirinde, yağ oranı beklenenden düşük çıkarken, nişasta ve bitkisel yağ karışımı tespit edildi.

ZENİ Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Karapınar Markası): Ayçekirdeği çeşnili taze eritme tost peynirinde, kullanılan nişasta maddesinin hileli olduğu tespit edildi.

AYLAÇ Süt ve Yem Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi (AYLAÇ Markası): Aksaray’ın Merkez ilçesinde üretilen tam yağlı taze kaşar peynirinde, yağ oranı düşük bulunmuş, bunun yerine bitkisel yağ kullanıldığı belirlenmiştir.

BEREKET Mandıra Et ve Süt Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (OKÇULAR Markası): Adana’nın Seyhan ilçesinde üretilen tam yağlı kaşar peynirinde, düşük yağ oranı ve bitkisel yağ kullanımı ortaya çıkmıştır.

ŞARLAK Hayvancılık Gıda Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (EFEMAN Markası): İzmir’in Torbalı ilçesinde üretilen tost peynirinde bitkisel yağ kullanımı tespit edilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bal ürünlerinde de büyük sahteciliğe rastladığını duyurdu. Süzme bal ve çiçek balı gibi ürünlerde, doğal bal yerine şeker şurubu, glikoz ve diğer katkı maddelerinin kullanıldığı belirlendi. Bakanlık tarafından açıklanan firmalar ve tespit edilen usulsüzlükler şunlardır:

SEM-AS Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Yazanoğlu Markası): Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde üretilen süzme çiçek balında, taklit veya tağşiş maddeleri tespit edilmiştir.

HASTÜRK Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (HASKAYMAK Markası): Ankara’nın Akyurt ilçesinde üretilen süzme çiçek balında, sahtecilik yapıldığı ve balın doğal olmadığı ortaya çıkmıştır.

BAL KOP Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (BİTABAL Markası): Hileli süzme çiçek balı üretimi yapan firma, sahtecilik suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştır.

CD Organik Gıda Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (HappyLife Markası): İstanbul’un Maltepe ilçesinde üretilen organik çiçek balında, taklit veya tağşiş kullanıldığı belirlenmiştir.

Zeytinyağı ürünlerinde yapılan analizlerde, tohum yağı karışımı ve kalite düşüklüğü gibi ciddi usulsüzlükler tespit edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinyağındaki hileli karışımların sağlık açısından büyük riskler taşıdığına dikkat çekti. İlgili firmalar ve tespit edilen sorunlar şöyle sıralanmıştır:

ZEKİ KOÇHAN (Özel Ayvalık Markası): Aydın’ın Köşk ilçesinde üretilen natürel sızma zeytinyağında, tohum yağı karıştırıldığı tespit edilmiştir.

POLAT Hipermarket - Mahmut Polat (New Ayvalık Taş Baskı ve Tad Ayvalık Taş Baskı Markaları): İstanbul’un Ataşehir ilçesinde üretilen natürel sızma zeytinyağlarında, tohum yağı karışımı olduğu belirlenmiştir.

ÖZDEĞİRMENCİLER Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Marmara Edremit Markası): İzmir’in Gaziemir ilçesinde üretilen soğuk sıkım naturel zeytinyağlarında, tohum yağı karışımı tespit edilmiştir.

ONAY Ticaret - Sabri Akın (Ayvalık Kooperatif Markası): Bursa’nın Nilüfer ilçesinde üretilen erken hasat soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağında, düşük kaliteli zeytinyağı ve tohum yağı karışımına rastlanmıştır.

BAKANLIK DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimleri sürdüreceğini ve hileli ürünleri tespit etmek için gerekli tüm adımları atacağını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için tüm firmaların denetimlere tabi tutulacağını belirtti. Ayrıca, gıda sektöründe usulsüzlük yapan firmalara karşı hukuki işlemlerin başlatılacağı duyuruldu. Tüketicilerin, bu tür ürünlerden korunması için daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.