Kırşehir’de düzenlenen ve Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Aksaray, Niğde ve Kırşehir’den katılan meslek liseleri arasında gerçekleşen yarışmada, öğrencilerin yaptıkları yemekle tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

23-27 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası, esnaf ve sanatkârlar arasında dayanışmayı ve birlikteliği pekiştirirken, meslek liseleri öğrencileri için de büyük bir öğrenim ve deneyim fırsatı sunuyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hem akademik hem de mesleki eğitim alan öğrenciler, Ahilik kültürünün merkezinde bu değerleri yaşayarak deneyimleme şansı buldular.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, Kırşehir’deki bu etkinlikte gösterdikleri üstün başarı ile hem okullarını hem de Yozgat’ı gururlandırdı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Yarışmada birinci olan öğrenciler, onların eğitimine katkıda bulunan öğretmen ve yöneticileri tebrik ediyor bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AHİLİK KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

Yarışmanın, Ahilik kültürünün ve esnaf ahlakının öğrencilere aktarılmasındaki önemi büyük olduğunu belirten Altıkaynak, “Ahilik, sadece bir meslek etiği değil, aynı zamanda toplumun sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynayan değerler bütünüdür. Öğrencilerimizin bu kültürü yerinde öğrenmeleri, hem akademik hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak onları daha donanımlı bireyler haline getiriyor” diye konuştu.