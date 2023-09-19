Sığır sayısındaki azalmaya süt fiyatlarının düşük seviyelerde seyretmesine sebep olurken, küçükbaş hayvan fiyatlarının da düşük olması koyun sayısındaki azalmaya neden oldu. Bu azalma, et fiyatlarının önümüzdeki aylarda artabileceği endişelerini gündeme getiriyor.

HAYVAN SAYISI DÜŞÜŞ YAŞANDI

TÜİK verilerine göre, Haziran 2023 itibariyle Türkiye'de 16 milyon 521 bin baş büyükbaş sığır, 167 bin baş manda bulunurken, küçükbaş hayvan kategorisinde ise 42 milyon 565 bin baş koyun ve 10 milyon 709 bin baş keçi yer alıyor.

Hayvansal üretim istatistiklerine göre büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı Haziran ayı sonunda bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,0 oranında azalarak 16 milyon 521 bin başa geriledi. Manda sayısı ise %2,9 oranında azalarak 167 bin baş olarak kaydedildi.

Küçükbaş hayvan kategorisinde ise koyun sayısı Haziran ayı sonunda bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,7 oranında azalarak 42 milyon 565 bin başa geriledi. Keçi sayısı ise %7,5 oranında azalarak 10 milyon 709 bin baş olarak belirlendi.

Bu veriler, tarım sektöründe önemli değişikliklerin yaşandığını ve et ürünlerinin fiyatlarında gelecek aylarda artış olabileceği konusunda uyarı niteliği taşıyor. (Haber Merkezi)