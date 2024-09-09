Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 05-06 Eylül 2024 tarihlerinde Türkiye genelinde bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik trafik denetim faaliyeti yapıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma tarafından yapılan denetimlerde 565 araç kontrol edilirken sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Denetimlerde kural ihlali yapan 26 sürücüye cezai işlem uygulanırken 6 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimler hakkında açıklamada bulunan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, “Sorumluluk bölgemizde icra edilen faaliyet süresince toplamda 565 aracın kontrolü yapılmış olup; sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtımı yapılmıştır. Faaliyet sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 26 sürücüye cezai işlem uygulanmış ve 6 araç trafikten men edilmiştir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi için, gerekli emniyet tedbirlerimiz ve denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.