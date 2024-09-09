Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 05-06 Eylül 2024 tarihlerinde Türkiye genelinde bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik trafik denetim faaliyeti yapıldı.

6 Araç Trafikten Men Edildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma tarafından yapılan denetimlerde 565 araç kontrol edilirken sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Denetimlerde kural ihlali yapan 26 sürücüye cezai işlem uygulanırken 6 araç trafikten men edildi.

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6 Araç Trafikten Men Edildi 2

Yapılan denetimler hakkında açıklamada bulunan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, “Sorumluluk bölgemizde icra edilen faaliyet süresince toplamda 565 aracın kontrolü yapılmış olup; sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtımı yapılmıştır. Faaliyet sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 26 sürücüye cezai işlem uygulanmış ve 6 araç trafikten men edilmiştir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi için, gerekli emniyet tedbirlerimiz ve denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan