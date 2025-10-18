İ L A N

AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle kiraya verilecek; 2 adet arsa ve 1 adet işyerinin de satışı yapılacaktır. İhale 30 Ekim 2025 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin;

GERÇEK KİŞİLERDEN:

- Nüfus cüzdan fotokopisi

- Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise vekâletname

- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı.

- Yetki Belgesi

TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı.

- Yetki Belgesi

Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur.

KİRAYA VERİLECEK OLAN ŞEHİRLERARASI YOLCU TERMİNALİ YAZIHANELERİ

S. NO Adresi Aylık Kira Muhammen Bedeli 3 Yıllık Toplam Muhammen Bedeli Geçici Teminatı 1 1 NOLU YAZIHANE 6.000,00.-TL 216.000,00.-TL 6.500,00.-TL 2 2 NOLU YAZIHANE 6.000,00.-TL 216.000,00.-TL 6.500,00.-TL 3 3 NOLU YAZIHANE 6.000,00.-TL 216.000,00.-TL 6.500,00.-TL 4 4 NOLU YAZIHANE 6.000,00.-TL 216.000,00.-TL 6.500,00.-TL 5 5 NOLU YAZIHANE 6.000,00.-TL 216.000,00.-TL 6.500,00.-TL 6 6 NOLU YAZIHANE 6.000,00.-TL 216.000,00.-TL 6.500,00.-TL

SATIŞI YAPILACAK ARSALAR