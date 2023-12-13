Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamaları çerçevesinde vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 58 ekip 207 personelle il genelinde “Şok Asayiş Uygulaması-25” adı altında gerçekleştirilen denetimlerde bin 632 şahıs sorgulanırken 2 aranması olan ve 2 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Denetimler çerçevesinde 429 araç sorgulanırken 20 araç sürücüsüne 44 bin 135 lira cezai işlem uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca emniyet ekiplerince umuma açık 86 iş yeri, 4 metruk bina, 33 park ve bahçeler ile 16 okul ve çevresi kontrol edildi.