Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamaları çerçevesinde vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

58 ekip 207 personelle asayiş uygulaması 2

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 58 ekip 207 personelle il genelinde “Şok Asayiş Uygulaması-25” adı altında gerçekleştirilen denetimlerde bin 632 şahıs sorgulanırken 2 aranması olan ve 2 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

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58 ekip 207 personelle asayiş uygulaması 1

Denetimler çerçevesinde 429 araç sorgulanırken 20 araç sürücüsüne 44 bin 135 lira cezai işlem uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca emniyet ekiplerince umuma açık 86 iş yeri, 4 metruk bina, 33 park ve bahçeler ile 16 okul ve çevresi kontrol edildi. 

Kaynak: İHA