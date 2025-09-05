5.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu.

Afganistan bir kez daha depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ülkenin doğusunda, Celalabad kentinin yaklaşık 14 kilometre doğusunda 5.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat farkı nedeniyle bölgeden sağlıklı bilgi akışının sınırlı olduğu belirtilirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

USGS verilerine göre, deprem yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Yüzeye nispeten yakın gerçekleşen sarsıntı nedeniyle çevre bölgelerde de hissedildiği öğrenildi.

Almanya “6.2” Dedi

Depremin şiddeti konusunda farklı kurumlar arasında görüş ayrılığı da yaşandı. Almanya’daki Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), aynı sarsıntının büyüklüğünü 6.2 olarak ölçtüğünü açıkladı. Bu fark, özellikle bölgede kurulmuş sismik istasyonların sayısı ve ölçüm yöntemlerindeki farklılıklardan kaynaklanıyor.

Afganistan Deprem Riski Altında

Himalaya kuşağı üzerinde yer alan Afganistan, sık sık yıkıcı depremlerle gündeme geliyor. 1 Ağustos’ta ülkenin Kunar vilayetinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem büyük bir felakete yol açmış; 2 bin 205 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 640 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Uzmanlar, bu tür depremlerin bölgede yaşayan halk için ciddi bir risk oluşturduğunu vurgularken, uluslararası yardım kuruluşlarının da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.