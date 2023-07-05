Başkan Kabayel, “Türkiye Kamu-Sen 26 bin 264 üye artışıyla geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en fazla üye artıran konfederasyon oldu ve toplamda 552 bin 948 üyeye ulaştı” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Kabayel, “Yaşadığımız büyük deprem felaketi, tüm dünyayı ve ülkemizi de etkileyen ekonomik sorunlar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlerle birlikte önemli olayların yaşandığı bir yılda Türkiye Kamu-Sen olarak yine kamu görevlilerinin en çok güvendiği ve umut ışığı olarak gördüğü konfederasyon olduk. İnanıyoruz ki Türk memurunun temsilcisi olarak en kısa sürede yetkiyi alacak, başarılarımızı kamu çalışanlarına sağlayacağımız kazanımlarla taçlandıracağız. 31’nci yılımızı kutladığımız şu günlerde, inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüzdeki en büyük pay elbette mücadelemize inanarak destek olan 552 Bin 948 yürekli kamu görevlisinindir. Her türlü zor şart altında, çalışmalarıyla Konfederasyonumuzu bir aile ortamına dönüştüren, işyeri temsilcisi, şube yönetim kurulu üyesi, şube başkanı, il temsilcisi, genel merkez yönetim kurulu üyesi ve sendika başkanı olarak görev yapan tüm yol arkadaşlarımıza, emeklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ailemize yeni katılan 26 Bin 264 kamu görevlisi kardeşimize ‘Yuvanıza hoş geldiniz.’ diyorum. Türk memurunun öncü sendikası olarak kamu çalışanlarımızın haklarını koruyup daha da ileri götürmek ve ülkemiz sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak bizim için en öncelikli görevdir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yaraşır bir kamu personel rejimi, adil ve hakkaniyetli bir ücret yapısı ile etkin bir toplu pazarlık sistemi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki, en kısa sürede tüm sendikalarımızla yetkiyi alacak ve sendikacılık bayrağını tüm kamu çalışanlarının sorunlarının çözülmesi noktasında en yükseklere taşıyacağız. Türk memurunun yeni kazanımlar elde etmesi, mutlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması, milletimizin birlik ve dirliği için desteklerini bizlerden esirgemeyen ‘Yiğit mücadele insanlarına selam olsun!’ diyor; mücadelemize güç katan 552 bin 948 üyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir