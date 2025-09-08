Türkiye genelinde belediyeler bünyesinde kamuya personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Son yayımlanan duyuruya göre, en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacak. Başvurular resmi olarak başladı.

Başvurularda KPSS şartı

Adayların başvuruda bulunabilmesi için KPSS 55-60 puan şartı aranıyor. Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunlarının tamamı başvuru yapabilecek. İlanlarda herhangi bir ikamet şartı aranmazken, alımlar iki farklı belediye başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek.

Genel Başvuru Şartları

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan temel koşullar şu şekilde sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması (askerlik yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak),

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya sağlık problemi bulunmamak.

Kadro Detayları Ve Alım Süreci

Alımlar, belediyelerin zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak. Başvurular başladı ve belirlenen tarihler arasında alınacak. Başvuru yapacak adayların ilanlarda belirtilen özel nitelikleri dikkatle incelemesi gerekiyor.

Zabıta ve itfaiye alımları özellikle gençler arasında yoğun ilgi görürken, kamuya atanma fırsatı sunması sebebiyle birçok aday başvurulara yönelmiş durumda.