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Başkan Ferhat Yılmaz, altyapı sorunu olmayan 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan cadde ve sokaklara yapılması planlanan kilitli taş döşeme çalışmalarının başladığını belirtti.



“Mahalle sakinlerimizin daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için bu çalışmayı başlattık” diyen Başkan Yılmaz, "Yerköy'ün bugüne kadar 55 kilometre içme suyunu yaptık. Bunların yanı sıra 33 kilometrede kanalizasyonun yaptık. Bugün itibariyle, 100. Yıl Mahallemizde ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Allah nasip ederse 2023 yani cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Yerköy'ümüzde yolu yapılmamış, alt yapısı yapılmamış bir mahallemiz kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.



"MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN"

Yol yapım çalışmalarının başlamasından dolayı mahalle sakinlerinin memnun olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Ömer Ersoy, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahallemiz için çok önemli bir çalışma. Yollarımız artık daha konforlu olacak" dedi.

Kurban kesimi ve dualarla başlanan çalışmalara Başkan Ferhat Yılmaz'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.