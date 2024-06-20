Ünlü oyuncu Ebru Şahin, formunu korumak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için neler yaptığına dair bilinmeyen sırlarını açıkladı...

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, formunu korumak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için uyguladığı yöntemleri kamuoyuyla paylaştı. 30 yaşındaki Şahin, 54 kilo olmasının sırrını ve etkili bir diyet programıyla nasıl sağlıklı kilo yönetimi sağladığını detaylandırdı.

SAÇ BAKIMI:

Ebru Şahin, saç bakımında özel bir rutin uygulamadığını belirtti. Doğal içerikli ve pH dengesi uygun şampuanlar tercih ederek, haftada birkaç kez zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ile saç maskeleri yaparak doğal parlaklığını koruduğunu söyledi.

CİLT BAKIMI:

Dizi setlerinde yoğun makyaj ve tempodan dolayı cildinin dinlenmeye pek vakti olmadığını ifade eden Şahin, cilt bakımında doğal ürünlere öncelik verdiğini vurguladı. Arkadaşlarıyla birlikte meyve kabuğu maskeleri deneyip tarçın, bal ve süt karışımı gibi doğal maskeler uyguladığını paylaştı. Cildini bu maskelerle besledikten sonra sodalı su ile yıkadığını ve bu yöntemin cildine çok iyi geldiğini söyledi.

SIVI DETOKS:

Ebru Şahin, zaman zaman vücudunu dinlemek için sebze ve meyve sularıyla sıvı detoks yapmayı tercih ettiğini belirtti. Bu detoksu genellikle ayda bir veya iki kez, 2-3 gün boyunca uyguladığını söyleyen Şahin, detoks sürecinde şu programı izlediğini paylaştı:

1. GÜN:

Sabah: Limonlu Detoks İçeceği (limon suyu, su, biraz bal)

Öğle: Salatalık ve Nane Suyu (salatalık suyu, nane yaprakları, su)

İkindi: Karpuz Suyu (karpuz suyu, biraz limon suyu)

Akşam: Yeşil Smoothie (ıspanak, yeşil elma, limon suyu, zencefil, su)

2. GÜN:

Sabah: Portakallı Detoks İçeceği (portakal suyu, biraz limon suyu, su)

Öğle: Havuç ve Zencefil Suyu (havuç suyu, zencefil, limon suyu, su)

İkindi: Çilek ve Nane Suyu (çilek suyu, nane yaprakları, su)

Akşam: Domates Suyu (domates suyu, biraz limon suyu, biraz acı biber)