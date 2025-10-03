5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 00.05’te kaydedilen sarsıntının merkez üssü İsfahan’ın kuzeydoğusunda yer alan Zevare oldu.

Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, başkent Tahran ve Kum kentlerinde de hissedildiği aktarıldı.

Yetkililerden İlk Açıklama

İranlı yetkililer, şu ana kadar yapılan ilk incelemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasarın rapor edilmediğini duyurdu. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, olası artçı sarsıntılara karşı halkın tedbirli olması yönünde uyarılar yapıldığı bildirildi.

Deprem Riski Yüksek Bölgelerden Biri

İran, aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle sık sık depremlerle gündeme geliyor. Son yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem, bölgede hissedilen en son sarsıntılar arasında yerini aldı.