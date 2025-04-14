Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Şükrü Bodur, bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yineledi.

Alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Bodur, Ayvalıkgücü Belediyespor’un puan kaybının da kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek, “Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz bizim arkamızda böyle durduğunuz sürece bu takım bu sene şampiyon olacak” ifadelerini kullandı.

ŞÜKRÜ BODUR KİMDİR?

15 Ağustos 1952 tarihinde Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dünyaya gelen Bodur, Ankara Yükseliş Koleji mezunudur. Evli ve iki çocuk babası olan Bodur, 1973 yılında ticaret hayatına atılmış, 1979 yılında ise Çamsan A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer almıştır.

Bodur, Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. başta olmak üzere birçok şirkette yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Çamsan Parke’nin sahibi olan Bodur, aynı zamanda Çamsar Holding A.Ş. ile bağlı şirketlerin de yönetim kurulu başkanıdır.

Şükrü Bodur, spor camiasında da geçmişte önemli görevlerde bulunmuştur. 1996-2008 yılları arasında 8,5 yıl boyunca Orduspor Kulübü Başkanlığı görevini üstlenen Bodur, 2023 yılında yeniden futbol camiasına dönerek 52 Orduspor’da başkanlık görevine başlamıştır.