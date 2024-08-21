51/2-A trafik cezası, hız sınırlarının aşılması durumunda uygulanan bir cezadır. Trafikteki sürücülerin dikkatli olmalarını ve hız kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla uygulanan bu ceza, hız sınırlarını %10 ile %30 arası aşan sürücülere yönelik olarak düzenlenmiştir.

Trafik güvenliğinin korunması için hız sınırlarının ihlal edilmesi, kazaların artmasına neden olabilir. Bu nedenle 51/2-A gibi yaptırımlar, sürücülerin hız sınırlarına riayet etmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

2024 YILINDA 51/2-A TRAFİK CEZASI NE KADAR?

2024 yılında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinde düzenlenen 51/2-A trafik cezası, hız sınırını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere uygulanmaktadır. Bu cezanın tutarı 1.506 TL olarak belirlenmiştir. Eğer ceza, ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenirse, %25 indirim uygulanarak 1.129,50 TL’ye düşmektedir.

51/2-A TRAFİK CEZASI EHLİYET PUANI KAÇTIR?

Trafik cezası yalnızca para cezası ile sınırlı kalmaz; aynı zamanda sürücünün ehliyetine ceza puanı da eklenir. 51/2-A cezası, hız sınırını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere uygulanır ve bu ihlal nedeniyle ehliyetine 10 ceza puanı eklenir.

51/2-A TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

51/2-A trafik cezası, hem fiziki hem de online yöntemlerle ödenebilir. Fiziki ödeme kanalları şunlardır:

PTT şubeleri

Vergi daireleri

Anlaşmalı banka şubeleri

Online olarak ise aşağıdaki platformlar aracılığıyla ödeme yapılabilir:

e-Devlet

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi

Bankaların mobil uygulamaları

51/2-A TRAFİK CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

51/2-A trafik cezasına itiraz etmek isteyen sürücüler, cezanın tebliğ edildiği il veya ilçedeki Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurabilirler. İtiraz dilekçesinde, cezanın neden haksız olduğuna dair detaylı bir açıklama yapılmalı ve varsa deliller sunulmalıdır. İtiraz süreci, mahkeme tarafından incelenir ve karara bağlanır. 15 gün içinde itiraz edilmezse, ceza kesinleşir.

Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenen trafik cezalarından biri olan 51/2-A cezası, kuralı ihlal eden sürücülere para cezası uygulanmasını öngörmektedir. Aynı zamanda zorunlu trafik sigortası da bu kanun kapsamında tüm motorlu araç sahipleri için zorunlu tutulmuştur.