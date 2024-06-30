İstanbul, Ankara, Samsun, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa gibi merkezi noktalarda bulunan bu arsalar, yüzde 25 peşinatla ve 24 ay vade seçeneğiyle satılacak. Peşin ödeme yapacaklar ise yüzde 20 indirimden faydalanabilecekler. 9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10:30’da yapılacak olan açık artırmalara online olarak da katılım mümkün olacak.

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler ile Samsun, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa gibi bölgelerde yoğun talep bulunuyor. Ev yapmak veya iş yeri kurmak isteyen vatandaşlar için bu arsalar büyük bir fırsat olarak görülüyor. Katılım için başvurular şimdiden başladı.

Açık artırmalar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu'nda Ankara'da ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden de teklif verilebilecek.

Bu konuda değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar, projenin ev veya iş yeri almak isteyenler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Örneğin, Ankara'da yaşayan Halit Çelen, "Etimesgut ya da Gölbaşı'nda bir arsam olsa bahçeli bir evim olmasını isterim. Bu kampanyadan faydalanmak istiyorum" dedi.

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Gökhan Kara ise, "Memleket hasreti var içimizde. Bu projeyi görünce doğduğumuz topraklara yatırım yapma isteğimiz arttı. Şanlıurfa'ya iş yerimizi taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya'dan Ayten Tüylüoğlu ise, "Malatya'da ev yapımına hazır arsaların 596 bin TL'ye satıldığını öğrendim. Bu kampanyadan faydalanarak arsa almak istiyorum" diyerek projeye olan ilgisini dile getirdi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın sitesinden projeyi öğrendiğini belirten Akgül Acar ise, "İstanbul'da yatırım amaçlı arsa almak istiyorum. Yüzde 25'i peşin, 24 ay vadeyle çok hesaplı ve karlı bir yatırım olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.