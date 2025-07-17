Bu yılın son çeyreğinde satışa sunulması planlanan T10F’in fiyatı ve finansman seçenekleri netleşmeye başladı. Kampanyanın detayları, otomobil tutkunlarını ve yerli araç sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırdı.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası TOGG, üretim bandına yeni sedan modeli T10F’i eklemeye hazırlanıyor. İlk olarak SUV modeli T10X ile birlikte tanıtılan T10F, üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılması nedeniyle bir süre beklemede kalmıştı. Ancak artık Gemlik’teki üretim tesisleri, hem T10X hem de T10F modellerini eş zamanlı olarak üretme kapasitesine ulaştı.

Yeni modelin satış fiyatına ilişkin ilk bilgiler geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıdı. Edinilen bilgilere göre TOGG T10F, 1 milyon 600 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Ancak asıl dikkat çeken detay, TOGG’un T10F için hazırladığı özel finansman paketi oldu.

Kampanya kapsamında, 48 ay vadeli yaklaşık 1.1 milyon TL'lik kredi desteği sunulacağı belirtiliyor. Bu da araca sahip olmak isteyenlerin yalnızca 500 bin TL peşinatla T10F sahibi olabileceği anlamına geliyor. Söz konusu kredinin faiz oranları ve ödeme planı ise ilerleyen günlerde netleşecek.

TOGG, geçtiğimiz dönemlerde sunduğu esnek finansman çözümleriyle otomobil piyasasında dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı yaklaşımın T10F modeli için de sürdürülmesi, yerli otomobilin daha geniş kitlelerce erişilebilir hale gelmesini sağlayabilir.

TOGG T10F’in hem donanımı hem de finansal erişilebilirliğiyle piyasada güçlü bir yer edinmesi bekleniyor. Resmi satışların başlamasıyla birlikte kampanyaya dair tüm detayların kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.