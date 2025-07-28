500 bin TL gibi birikimi olan vatandaşlar için bankaların sunduğu yüksek faiz oranları, neredeyse bir emekli maaşı kadar aylık gelir imkânı sunuyor. Faiz getirileri dikkat çekici seviyelerde seyrederken, bankalar da müşteri kazanımı adına yeni kampanyalarını devreye alıyor.

Merkez Bankası’ndan 300 Baz Puan İndirim

TCMB, son Para Politikası Kurulu toplantısında sürpriz sayılabilecek bir kararla politika faizini 300 baz puan indirerek %46’dan %43’e çekti. Beklentiler 250–300 baz puan aralığında şekillenirken, alınan karar beklentilerin üst bandında gerçekleşti.

Faiz indiriminin ardından bankaların mevduat ürünlerine uyguladığı faiz oranlarında ise sınırlı düşüşler yaşandı. Özellikle kısa vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarının hâlâ %50’lerin üzerinde olması, yatırımcının ilgisini sıcak tutuyor.

500 Bin TL’ye Aylık 17 Bin TL’yi Aşan Faiz Getirisi

Bankaların sunduğu yüksek oranlı mevduat kampanyalarına göre, 500 bin TL’lik birikimi olan vatandaşlar, 32 gün vadeli mevduatlarda ortalama aylık 17 bin – 18 bin TL aralığında net faiz geliri elde edebiliyor. Bu tutar, günümüz şartlarında bir emekli maaşıyla eş değer hâle gelirken, özellikle sabit gelirli vatandaşlar için dikkat çeken bir alternatif yatırım aracı oluşturuyor.

Mevduat Faizleri Bankaya Göre Değişiyor: İşte Güncel Oranlar

Bazı bankaların 32 günlük vadede sunduğu faiz oranları şu şekilde:

Anadolubank: %51

Fibabanka: %51

Alternatif Bank: %51

ING Bank: %49

Yapı Kredi Bankası: %49

DenizBank: %49

QNB Finansbank: %48,6

Akbank: %47

Odeabank: %47

TEB: %47

Türkiye İş Bankası: %43,5

Bu oranlara göre:

%47 faizle, 500 bin TL’ye aylık net yaklaşık 17.280 TL faiz getirisi sağlanabiliyor.

%49 faizle, bu tutar yaklaşık 18.028 TL’ye yükseliyor.

Not: Bu hesaplamalar brüt tutarlara göre ve stopaj (vergi) öncesi rakamlardır. Stopaj oranı genellikle %17,5 olup, net getiri bu orana göre azalmaktadır. Faiz türü (basit/bileşik), vade tarihi ve banka politikalarına göre farklılıklar oluşabilir.

Uzmanlar, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecinin devam etmesi durumunda mevduat getirilerinde kademeli azalma yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yatırımcıların, faiz oranlarını ve banka kampanyalarını güncel olarak takip etmeleri; alternatif yatırım araçlarını da değerlendirmeleri öneriliyor.

Başvuru İçin Ne Yapmalı?

Yüksek faizli mevduat kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar:

Bankaların mobil uygulamaları ya da internet şubeleri üzerinden hesap açabilir,

Kampanyalara özel faiz oranlarını aktif edebilir,

Yeni müşteri olmaları halinde daha yüksek faiz oranlarından faydalanabilirler.

Bankaların bireysel müşteri temsilcileri ya da dijital bankacılık kanalları üzerinden detaylı bilgi alınması tavsiye ediliyor.

500 bin TL’lik birikimi olan vatandaşlar, halen yüksek seyreden faiz oranları sayesinde düşük riskli yatırım aracı olarak görülen vadeli mevduattan aylık düzenli gelir elde edebiliyor. Ancak faizlerin düşüş trendine girmesiyle birlikte bu fırsatın ne kadar süreceği merak konusu olmaya devam ediyor.