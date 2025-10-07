Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılı daimi personel alımı hakkında açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı resmi internet adresi üzerinden yayınlanan açıklamada Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesine 240 eleman alınacağı duyuruldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımında başvuru ekranı az önce açıldı.

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmamak.

Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

İlanda istenilen sertifika ve belgelere (sağlık belgeleri hariç) ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Özel Şartları Belli Oldu

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

Taşra teşkilatı kontenjan tablosunda (Tablo-2) yer alan öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışı programlarından mezun olmak,

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ön Lisans), taşra teşkilatı kontenjan dağılımı tablosunda (Tablo-2) yer alan KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak.

İlk başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (asil listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

160 cm'den kısa boylu olmamak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

Atamaya hak kazananların aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde yetkili sağlık kuruluşlarından ilan tarihinden itibaren son 6 (altı) ay içerisinde alınmış “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekmektedir. (Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak. Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü olmamak. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.)

7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Cinsiyeti erkek olmak.

Destek Personeli Pozisyonu için (Temizlik);

Ortaöğretim (lise) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ortaöğretim), kontenjan dağılımı tablolarında (Tablo-1 ve Tablo-2) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

İlanın yayımlandığı tarihten önce aşağıda yer alan SGK meslek kodlarına ait temizlik işlerinde en az bir yıl çalışmış olmak. (Adaylardan tecrübe şartını özel sektördeki çalışmalarından sağlayanların 9412.04, 9622.01, 9332.10, 9613.01, 9123.01, 9112.02, 9112.07, 9613.04, 9613.05, 9112.06, 9112.13, 9613.03, 9112.09, 9112.01 meslek kodlarına ait işlerde çalıştığını gösteren e-devletten alacakları kare kodlu SGK hizmet döküm belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

Atamaya hak kazananların yetkili sağlık kuruluşlarından ilan tarihinden itibaren son 6 (altı) ay içerisinde alınmış "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekmektedir.

Genel Müdürlüğün tüm yerleşkelerinin iç ve dış mekanlarında vardiyalı olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak.

Her türlü temizlik, taşıma ve servis hizmeti işlerini yapmaya engeli bulunmamak.

Destek Personeli Pozisyonu için (Şoför);

Ortaöğretim (lise) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ortaöğretim), kontenjan dağılımı tablolarında (Tablo-1 ve Tablo-2) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

İlanın yayımlandığı tarihten önce şoförlük işlerinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. (Adaylardan tecrübe şartını özel sektördeki çalışmalarından sağlayanların şoför olarak en az 1 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ile bu işyerlerinde şoför olarak çalıştığını gösteren barkodlu SGK hizmet döküm belgesini (meslek kodu ayrımı yapılmaksızın) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

Atamaya hak kazananların yetkili sağlık kuruluşlarından ilan tarihinden itibaren son 6 (altı) ay içerisinde alınmış "Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli sağlık kurulu raporu ile psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapora sahip olmaları gerekmektedir.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Destek Personeli Pozisyonu için (Bakım-Onarım);

Ortaöğretim (lise) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ortaöğretim), kontenjan dağılımı tablosunda (Tablo-1) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

MEB onaylı elektrik, marangozluk, sıhhi tesisat ve boya-badana alanında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. (İlgili alanda mesleki ve teknik öğrenim mezunu olanların söz konusu belgeyi yüklemelerine gerek bulunmamaktadır.)

Atamaya hak kazananların yetkili sağlık kuruluşlarından ilan tarihinden itibaren son 6 (altı) ay içerisinde alınmış "Bulaşıcı hastalığı ile bakım ve onarım görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekmektedir.

Her türlü temizlik, taşıma ve servis hizmeti işlerini yapmaya engeli bulunmamak.

Destek Personeli Pozisyonu için (Sekretarya);

Kontenjan dağılımı tablosunda (Tablo-1) yer alan öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışı programlarından mezun olmak,

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Önlisans), Kontenjan dağılımı tablosunda (Tablo-1) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak,

Görevini devamlı görev yapmasına engel olabilecek hastalık, vücut ve akıl sağlığı sorunu bulunmamak. (Adayların sağlık beyan formunu iletmesi yeterli olacaktır.)

Her türlü taşıma ve servis hizmeti işlerini yapmaya engeli bulunmamak.

Taşra teşkilatı kontenjan dağılımı tablosunda (Tablo-2) yer alan öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışı programlarından mezun olmak,

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Önlisans), Kontenjan dağılımı tablosunda (Tablo-2) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak,

Atamaya hak kazananların, yetkili sağlık kuruluşlarından ilan tarihinden itibaren son 6 (altı) ay içerisinde alınmış “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli” sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekmektedir.

Cinsiyeti erkek olmak.

Tekniker Pozisyonu için:

Kontenjan dağılımı tablolarında (Tablo-1 ve Tablo-2) yer alan öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışı programlarından mezun olmak,

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Önlisans), Kontenjan dağılımı tablosunda (Tablo-1 ve Tablo-2) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak,

Görevini devamlı görev yapmasına engel olabilecek hastalık, vücut ve akıl sağlığı sorunu bulunmamak. (Adayların sağlık beyan formunu iletmesi yeterli olacaktır.)

Büro Personeli Pozisyonu İçin Şartlar:

Kontenjan dağılımı tablolarında (Tablo-1 ve Tablo-2) yer alan öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışı programlarından mezun olmak,

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) önlisans ve lisans), kontenjan dağılımı tablolarında (Tablo-1ve Tablo-2) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak.

Görevini devamlı görev yapmasına engel olabilecek hastalık, vücut ve akıl sağlığı sorunu bulunmamak. (Adayların sağlık beyan formunu iletmesi yeterli olacaktır.)

Arkeolog, Avukat, Biolog, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Veteriner Hekim Pozisyonları için:

Kontenjan dağılımı tablolarında (Tablo-1 ve Tablo-2) yer alan öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışı programlarından mezun olmak,

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Lisans), kontenjan dağılımı tablolarında (Tablo-1ve Tablo-2) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak.

Görevini devamlı görev yapmasına engel olabilecek hastalık, vücut ve akıl sağlığı sorunu bulunmamak. (Adayların sağlık beyan formunu iletmesi yeterli olacaktır.)

Avukat pozisyonuna atanmaya hak kazananların avukat ruhsatnamesine sahip olması gerekmektedir.