Tarım ve Orman Bakanı duyurduğu açıklamada sözleşmeli kadrolarda istihdam etmek üzere 440 personel alımı yapacağını bildirdi. Bakanlık bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere yapılan alımda KPSS şartı 50 olarak açıklandı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak için yapılacak kamu personel alımı 2 ilan kapsamında yapılıyor.

240 Personel Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesine sözleşmeli olarak 240 personel alımı yapılacağına yer verildi. Alım yapılacak kadrolar şöyle:

Merkez teşkilatına (Ankara'ya)

51 büro personeli,

34 destek personeli,

30 mühendis,

5 avukat,

6 veteriner hekim,

2 biolog,

4 şehir plancısı,

7 tekniker,

3 mimar,

1 arkeolog

Taşra teşkilatı (Diğer iller):

46 koruma ve güvenlik görevlisi,

33 destek personeli,

7 orman muhafaza memuru,

3 mühendis,

6 tekniker,

2 büro personeli

200 Personel Alımı

50 KPSS ile en az ortaöğretim mezunları arasından sözleşmeli 200 personel alımı yapılacak. Söz konusu personel alımında adayların istihdam edileceği kadrolar şöyle:

Şoför

Temizlik görevlisi

Güvenlik görevlisi

Gıda mühendisi

Su ürünleri mühendisi

Ziraat mühendisi

Veteriner hekim