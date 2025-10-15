Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alımı yapacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı görülüyor. Başvuru şartları nedir? Detaylar haberin devamında...

Kimler Başvuru Yapabilir

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Çeşitli KHK veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Şartlar Nelerdir?

İlanda belirtilen şartları taşımak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri (ruhsal-fiziksel) bulunmamak,

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde çalışmayı kabul etmek,

Herhangi bir engelli raporu olmamak,

Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmayı kabul etmek,

Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.

Deneyimde, başvuru koşullarında belirtilen çalışma alanının SGK/İŞKUR meslek kodları ve SGK kayıtları dikkate alınacaktır.

İlan yayım tarihi öncesi çalışma deneyimleri değerlendirmeye alınacaktır.

İlan başvuru tarihlerindeki SGK/İŞKUR meslek kodu düzelti veya değişiklikleri kabul edilmeyecektir.

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan,

Ortaöğretim mezunları için 2024 sınavı P94 puanı,

Ön lisans mezunları için 2024 sınavı P93 puanı,

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvuruda bulunacak adaylar, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını 15.10.2025-29.10.2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.