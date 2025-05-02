Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, Sorgun’da faaliyet gösteren İlkser Seracılık’ı ziyaret ederek sezonun ilk domates hasadına katıldı.

Ziyarette sera sahibi İrfan Altan’dan üretim sürecine dair bilgi alan Vali Özkan, Yozgat’ın jeotermal kaynaklarının tarımsal üretime sağladığı katkıları yerinde inceledi.

Sorgun’da jeotermal enerjiyle ısıtılan iki ayrı serada toplam 50 dekar alanda üretim yapılıyor. Ziyaret edilen 25 dekar büyüklüğündeki serada, jeotermal su ile sağlanan ısıtma sistemi sayesinde, klasik tarım uygulamalarına kıyasla çok daha uzun bir üretim dönemi sağlanıyor. Seralarda yıllık yaklaşık 2 bin 500 ton domates üretiliyor.

Üretilen domatesler, başta büyükşehirler olmak üzere yurt dışına ve zincir marketlere pazarlanarak Yozgat’ın tarımsal ihracatına katkı sunuyor.

Jeotermal enerji kullanımı, seralarda enerji maliyetlerini azaltırken, mevsimsel kısıtlamaları da ortadan kaldırıyor. Bu sayede üreticilere daha uzun süreli ve verimli bir üretim imkânı sunuluyor.

Vali Özkan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "İlimizin jeotermal potansiyelini tarım ve sanayide daha etkin kullanarak istihdamı ve üretimi artırmayı hedefliyoruz. Jeotermal kaynaklarımız, modern tarım uygulamalarının gelişmesi açısından büyük bir avantaja dönüşüyor" ifadelerini kullandı.