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Sorgun Belediyesi 5 yılda araç filosuna 25 yeni araç kazandırdı.

Göreve geldiği andan itibaren yapmış olduğu çalışmalar ile Sorgun’a yeni bir görünü kazandıran Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, araç filosunu da güçlendiriyor.

Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için araç filosunu güçlendirdiklerini belirten Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, 5 yılda araç filosuna 25 yeni araç kazandırdıklarını söyledi.

“İNSANI MERKEZE ALAN BİR ANLAYIŞIN MENSUBUYUZ”

Başkan Ekinci, “Halkımızın hak ettiği güzel hizmetleri kazandırmak adına araç filomuza da takviyeler yaparak teknik imkanlarımızı artırıyoruz. İlçede yaşayan vatandaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet vermek amacıyla, araç filomuzu hem yeniledik, hem güçlendirdik. Göreve geldiğimizden günden itibaren vatandaşlarımızın daha yaşanır bir Sorgun’da yaşamaları için belediye olarak tüm hizmetlerimizi seferber ediyoruz. Bundan kaynaklı olarak altyapıdan üstyapıya kadar tüm mahallelerimizde hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın yanı sıra belediyemizin araç filosunu da yenilerek güçlendirdik” ifadelerini kullandı.