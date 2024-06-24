Çekerek ilçesinde 5 yıl önce Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yerelden kalkınma modeli çerçevesinde, Orman Genel Müdürlüğünce Çekerek Barajındaki yarımadada oluşturulan ve kentin gözde mekanlarından birisi haline gelen lavanta bahçesi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Salıncakların, fotoğraf çekim alanlarının bulunduğu Çekerek Lavanta Bahçesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Baraj manzaralı lavanta bahçesine gelenler hem stres atıyor hem de unutulmaz bir gün yaşıyor.

Ziyaretçiler lavanta bahçesinde oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışıyor.

Sezon boyunca çok sayıda vatandaş doğal stüdyo olarak kullanılan mor renkli lavanta bahçesinde tabiatla iç içe zaman geçiriyor.

Lavanta bahçesi evlilik teklifi yapanlardan, nişan veya düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlere, amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılardan her kesimden vatandaşın, yerli-yabancı turistlerin en önemli uğrak noktası oluyor.

“LAVANTA BAHÇESİ TURİZME KAZANDIRILMALI”

Lavanta bahçesinin muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Azmi Şahin, “Burası turizme kazandırılması gereken bir yer, gezilip görülmesi ve herkesin görmesi gereken bir yer. Lavanta bahçesi doğa harikası bir yer ve herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Lavanta bahçesinin tanıtılması ve daha iyi yerlere taşınmasını istiyorum” dedi.

“BURASI TAM TATİL YERİ”

Tokat'tan gelen Esma Şafak, lavanta bahçesinin bulunduğu bölgenin tatil yeri olduğunu ifade ederek, “Burayı internetten araştırdım ve çok güzel bir yer olduğunu gördüm ve gelmek istedim. Lavantaların uyku sorunlarına çok iyi geldiğini duydum, buradan alıp götürüp deneyeceğim. Burası çok güzel tam tatil yeri. Ben buraya Tokat'tan geldim, tatilim de çok güzel geçiyor. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

“HERKESİN BURAYI GÖRMESİNİ TAVSİYE EDERİM”

Herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Bekir Şafak ise, “İstanbul'dan Tokat'ın Zile ilçesine geldim. Oradan da Çekerek ilçesinin lavanta bahçesine geldim. Burası çok güzel bir yer, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Buranın manzarası çok güzel, bu lavantalardan sabun ve kolonya yapıldığını duydum, çok memnun oldum. Burası gibi bir yerin Tokat'ta da yapılmasını isterim. Burayı duydum ve ailecek geldik, çok beğendik” ifadelerine yer verdi.