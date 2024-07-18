Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın önceki dönem hayata geçirdiği Yozgat Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (YOBİS), 5 yıl aranın ardından tekrardan faaliyete geçirilerek vatandaşın hizmetine sunuldu.

Yozgat Belediyesi tarafından insanları bisiklet kullanımına teşvik etmek ve şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla oluşturulan YOBİS, vatandaşın istifadesine tekrardan sunuldu. Vatandaşlar şehrin 4 ayrı noktasına kurulan istasyonlar aracılığıyla bisikletleri gün boyu kullanabilecekler. İlk bir saati 10 lira olarak belirlenen kullanım ücreti her saat başı değişecek, bir gün boyunca bisikletleri kullanmak isteyen vatandaşlar ise 75 lira ödeme yapacak. Vatandaşlar bisikletlerden “kentkart” kullanılmak suretiyle istifade edebilecek.

“BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA KURULMUŞTU”

Göreve geldikleri 4 ay gibi bir süre zarfından belediyenin mali ve idari yapısını düzeltmeye yönelik birtakım tedbirler alarak çalışmalara başladıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Bir taraftan birtakım yeni projelerin startını verdik, bir taraftan da geçmişten de yaptığımız ama atıl durumda kalan bazı işlerimizi, bazı projelerimizi yeniden işler hale getirmek için bir gayret içerisine girdik. Geçmiş dönemde yaptığımız ve Yozgatlı hemşerilerimizin büyük beğenisini kazanmış olan ve Yozgat'ın sosyal hayatına bir güzellik, hoşluk katan projelerimizden birisi de YOBİS oldu. Bu proje o dönemde çok büyük fedakarlıklarla kurulmuş olan Yozgatlı hemşerilerimizin hizmetine sunulmuş olan bir projeydi ama maalesef bizden sonra bu projeye sahip çıkılmadı ve kurmuş olduğumuz sistem büyük ölçüde elden çıktı. Geldiğimiz günden beri de bu projeyi hayata geçirmek için bir gayret içerisinde olduk” dedi.

“ŞU AN 3 BÖLGEDE YOBİS KULLANIMA GEÇTİ”

Bugün itibari ile de üç istasyonda YOBİS’i tekrar faaliyete geçirdiklerini belirten Başkan Arslan, “Yazılımla ilgili bir sorun vardı. Bisikletlerin bakımı, onarımı ile ilgili sorun vardı. Onları giderdik ve bugün itibari ile Yozgatlı hemşerilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve misafirlerimiz YOBİS’ten kentkart kullanmak suretiyle istifade edebilecekler. Yozgat'ta hemşerilerimiz de, inşallah çocuklarımız, gençlerimiz YOBİS’i güzel güzel kullansınlar. Kullanırken de bizi güzel hatırlasınlar. Şu an da YOBİS üç istasyonda faaliyet veriyor.

Birisi Cumhuriyet Meydanı, birisi terminal bölgesi birisi de kent park bölgesi. İnşallah önümüzdeki bir hafta içerisinde yazılımla ilgili daha doğrusu parça ile ilgili ilgili ufak bir problem var. Yozgat Park’taki istasyonumuzda işlenmiş olacak ve bu şekilde dört tane istasyonda bisiklet sistemimiz çalışmış olacak. Biz Yozgat'a hizmet gayesiyle geldik. Yozgat bizim sevdamız ve ne kadar zorluklar olursa olsun ne kadar engeller olursa olsun biz Yozgat'a hizmete devam edeceğiz. Bir taraftan yeni projelerimizi yaparken bir taraftan da böyle kıyıda köşede kalmış, unutulmuş atıl bırakılmış projeleri tekrar toplum hayatına kazandıracağız” şeklinde konuştu.