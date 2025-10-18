Yaşanan korkunç olayda, 5 yaşındaki bir çocuk evinin üçüncü katından düşerek ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen acı olayda, 5 yaşındaki bir çocuk 3. katın penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay, ilçenin kırsal Yeniceköy Mahallesi 440. Sokak’ta bulunan bir apartmanda saat 18.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen blgiye göre, 5 yaşındaki S.Y., çocuklarla odada oyun oynamaya başladı. Oynadığı sırada çocuk, açık bırakılan pencereden boşluğa düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı.
Çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.