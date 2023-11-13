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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının tarihinde bir ilk yaşandı ve 5 milyonluk soru ilk defa açıldı. 5 milyonluk sorunun şıkları arasında ise Yozgat vardı.

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 12 Kasım günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan Eyub İşler, 5 Milyonluk soruyu ilk kez açtıran kişi oldu.

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de Eyub İşler 5 Milyon TL'lik soruyu doğru bilmeye çalıştı ama başaramadı.

5 MİLYONLUK SORU

Yarışmanın milyonluk sorusu, Türkiye'nin coğrafi uç noktalarını konu aldı. Soru şu şekildeydi:

Soru: İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa, bu iki çizgi nerede kesişirdi?

Şıklar ise şu şekilde sıralandı:

A- Çorum

B- Yozgat

C- Sivas

D- Tokat

Yarışmacı Eyub İşler'in verdiği yanıt ise D şıkkı Tokat oldu. Ancak, doğru cevap A şıkkı Çorum'du. Bu yanıtla birlikte Eyub İşler, 50.000 TL'lik ödül ile yarışmaya veda etti.