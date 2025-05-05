5 Mayıs 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
5 Mayıs 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
KUBİLAY ECZANESİ
MEDRESE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:104/C
03544153322
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
KARSLIOĞLU ECZANESİ
YEŞİLTEPE MAH. İSTİKLAL CAD.NO:35/A
03543143434
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BEŞTAŞ ECZANESİ
YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
03544871695
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DENİZ ECZANESİ
ÇARŞI MAH. ŞEVKET HOKKA ÖMEROĞLU CAD. NO:5 BOĞAZLIYAN /YOZGAT
03546453399
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TEMEL ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
03547361119
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
LAVANTA ECZANESİ
Yunus Emre Mah. Milli Egemenlik Cad. 5/A Çekerek/YOZGAT
03544682692
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
03543754770
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DİLA ECZANESİ
Fatih Sultan Mehmet Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. NO:24
03545027767
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DOĞAN ECZANESİ
KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:33
03547722646
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
KÜBRA ECZANESİ
SORGUN DEVLET HASTANESİ KARŞISI Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/AD
03545023963
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YENİ ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
03545642518
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
İNCE ECZANESİ
YENI MAH. BEDRI AYDIN CAD. NO:14
03545164500
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...