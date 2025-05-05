5 Mayıs 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

5 Mayıs 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KUBİLAY ECZANESİ

MEDRESE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:104/C

03544153322

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KARSLIOĞLU ECZANESİ

YEŞİLTEPE MAH. İSTİKLAL CAD.NO:35/A

03543143434

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28

03544871695

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DENİZ ECZANESİ

ÇARŞI MAH. ŞEVKET HOKKA ÖMEROĞLU CAD. NO:5 BOĞAZLIYAN /YOZGAT

03546453399

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25

03547361119

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

LAVANTA ECZANESİ

Yunus Emre Mah. Milli Egemenlik Cad. 5/A Çekerek/YOZGAT

03544682692

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B

03543754770

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLA ECZANESİ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. NO:24

03545027767

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DOĞAN ECZANESİ

KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:33

03547722646

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KÜBRA ECZANESİ

SORGUN DEVLET HASTANESİ KARŞISI Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/AD

03545023963

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D

03545642518

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

İNCE ECZANESİ

YENI MAH. BEDRI AYDIN CAD. NO:14

03545164500

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