5 Mayıs 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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5 Mayıs 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KUBİLAY ECZANESİ

KUBİLAY ECZANESİ

 MEDRESE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:104/C
 03544153322
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KARSLIOĞLU ECZANESİ

KARSLIOĞLU ECZANESİ

 YEŞİLTEPE MAH. İSTİKLAL CAD.NO:35/A
 03543143434
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

Kullanımı gittikçe artıyor… Kalp hastalıklarına yol açıyor! Kullanımı gittikçe artıyor… Kalp hastalıklarına yol açıyor!
BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DENİZ ECZANESİ

DENİZ ECZANESİ

 ÇARŞI MAH. ŞEVKET HOKKA ÖMEROĞLU CAD. NO:5 BOĞAZLIYAN /YOZGAT
 03546453399
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

LAVANTA ECZANESİ

LAVANTA ECZANESİ

 Yunus Emre Mah. Milli Egemenlik Cad. 5/A Çekerek/YOZGAT
 03544682692
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
 03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLA ECZANESİ

DİLA ECZANESİ

 Fatih Sultan Mehmet Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. NO:24
 03545027767
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DOĞAN ECZANESİ

DOĞAN ECZANESİ

 KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:33
 03547722646
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KÜBRA ECZANESİ

KÜBRA ECZANESİ

 SORGUN DEVLET HASTANESİ KARŞISI Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/AD
 03545023963
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

YENİ ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
 03545642518
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

İNCE ECZANESİ

İNCE ECZANESİ

 YENI MAH. BEDRI AYDIN CAD. NO:14
 03545164500
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Kaynak: Haber Merkezi