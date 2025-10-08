Sağlık Bakanlığı hastanelere 244 klinik destek elemanı alımı yapacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı hastanelerde istihdam etmek üzere 244 klinik destek elemanı alımı yapacağını açıkladı. Hastanelere yapılacak klinik destek elemanı alımında başvurular sadece 5 şehir için alınacak.

İşte ilanın başvurusuna dair son dakika bilgileri ve İŞKUR ilan bilgileri.

Klinik destek elemanı alımında illere göre kadro dağılımı şöyle verildi:

Aydın 36

Kahramanmaraş 28

Ordu 42

Samsun 36

Şanlıurfa 102

Başvuru Şartları Neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını aşmamış olmak

İlgili bölüm veya programdan mezun olmak ve gerekli belgeleri başvuru süresince sunabilmek

Sağlık açısından görevi sürekli yapmaya engel bir durumun olmaması

Öncelik hakkı bulunan adayların ilgili belgeleri ibraz etmesi

7315 sayılı Kanun kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri Alanı;

Hemşire Yardımcılığı

Ebe Yardımcılığı

Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.