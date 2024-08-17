Fuar açılışına Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ceza İnfaz Kurumları İle Tututluevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Siyasi Parti İl Başkanları, sivil toplum kuruluş üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.



Türkiye’nin 30 farklı ilinden 52 ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürünün sergilenip satışa sunulduğu fuarın açılışı saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla gerçekleştirildi.



İşyurdu atölye ve tesislerinde hükümlü ile tutuklulara yönelik gerçekleştirilen işbaşı mesleki eğitimler sonucunda üretilen ürünlerin satışının ve pazarlamasının yapıldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, Cumhuriyet Meydanı’nda 21 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek.



“YENİDEN SUÇA BULAŞMAMALARINA YÖNELİK MİSYON ÜSTLENİYOR”

Fuarın açılış konuşmasına yapan Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, fuara ev sahipliği yapmanın kendilerine verdiği mutluluğu ifade ederek, “Hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde iş yurtlarında üretilen ürünlerin satış ve pazarlamasının yapılacağı bu güzide fuara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada sergilenen her ürün bir mahkumun emeğini, azmini ve dönüşümünü temsil etmektedir. İş yurtları mahkumlarımızın meslek edinmesine, üretken bireyler olarak topluma yeniden kazandırılmasına en önemlisi de yeniden suça bulaşmamalarına yönelik büyük bir misyon üstlenmektedir” dedi.

“AMACIMIZ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARI YENİDEN TOPLUMA KAZANDIRMAK”

İşyurtları Daire Başkanı Hüsnü Gezginci ise işyurtlarının amacının hükümlü ve tutukluları infaz sonrası topluma yeniden kazandırmak olduğunu söyleyerek, “İşyurtları kurumu hükümlü ve tutukluların cezalarının infazı sırasında işbaşı mesleki eğitimler verilmek suretiyle meslek edinmelerini sağlamak ya da var olan mesleklerini devam ettirmek amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur.

Temel amacı cezaları infaz olan hükümlü ve tutukluları iş başı meslek ve sanat öğretimi suretiyle tahliye sonrasına yaşamlarını hazırlamak ve onları yeniden topluma kazandırmaktır. İşyurtları kurumu 1930’lu yıllardan itibaren ceza infaz sistemimizde yer almaktadır. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte işyurtları kurumumuz doğrudan Adalet Bakanlığımıza bağlı özel bütçeli kurum olarak yeniden yapılandırılmıştır” şeklinde konuştu.



İşyurtları kurumunda 200 farklı iş kolunun bulunduğunu da aktaran Gezginci, “Kurumumuzda 368 iş yurdu müdürlüğümüz aracılığıyla yaklaşık 200 farklı iş kolunda bin 700’den fazla atölyede ve tesiste işbaşı mesleki eğitim faaliyetleri verilmek suretiyle yüzlerce çeşit ürün üretilmektedir. Ülke genelinde 82 satış mağazası, ceza infaz kurumlarında yer alan ve diğer kamu kurumlarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünler üretilmektedir. Yılda ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklunun işbaşı mesleki eğitime katılımları sağlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.