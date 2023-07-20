27 istasyon, 50 ambulans ve 432 çalışanıyla vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olan 112 ekipleri, 2023 yılının ilk 6 ayında 13 bin 709 acil vakaya müdahale etti.

Yozgat İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Başkal, 112 ekiplerinin 2023 yılının ilk 6 ayında yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Başkal, kentsel vakalara ulaşım ortalamalarının 5 dakika iken kırsal vakalara ulaşım ortalamalarının 17 dakika olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Başhekimlik olarak 27 istasyon, 432 çalışanla hizmet verdiklerini kaydeden Başhekim Dr. Murat Başkal, 50 ambulans ile ihtiyacı olan hastaların yanlarında olduklarını dile getirdi.

Başkal, 2023 yılının ilk 6 ayında 13 bin 709 tane vakanın il içi ve il dışı taşınmasında aktif rol aldıklarını da aktardı.

13 BİN VAKADA AKTİF ROL ALDILAR!

Yozgat İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Başkal, "Yozgat İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak toplamda 27 istasyon, 432 kıymetli çalışanımızla hizmet vermekteyiz. Envanterimizde 50 ambulansımız bulunmakta. 50 ambulans içerisinde 'özellikli ambulans' olarak tanımladığımız obez ambulansı 1 adet, kar paletli ambulans 2 adet bulunuyor. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren aktif hale gelen ambulansımız bulunmakta. Ambulanslarımız, faal olduğu günden bugüne kadar yaklaşık 13 bin 709 tane vakanın il içi ve il dışı taşınmasında aktif rol aldı" dedi.

VAKAYA ULAŞMA ORTALAMASI 5 DAKİKA

Şehiriçi vakalara ulaşma ortalamasının 5 dakika olarak gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Başhekim Başkal, "2023 yılının ilk 6 aylık verilerini incelediğimizde komuta kontrol merkezimize sağlıkla alakalı 53 bin 473 çağrı karşılandı. Çağrı karşılama oranımız yüzde 99. Yine 0-120 saniye reaksiyon oranımız ise 80 saniye olarak gerçekleşti. 27 istasyon bazında değerlendirdiğimizde 6 ayda toplam 13 bin 709 vakanın taşınmasını sağladık. Kentsel vakalara ulaşımımız ortalama 5 dakika iken kırsal vakalara ulaşımımız ortalama 17 dakika olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir