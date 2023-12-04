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Solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek ambulans helikopterle Konya’dan Kayseri’ye oradan da Sivas’a nakledildi.

Sağlık çalışanları solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık M.A.Ç. isimli bebek için adeta seferber oldu. Konya’da ambulans helikoptere alınan bebek, ilk olarak Kayseri’ye oradan da tekrardan ambulans helikopter ile Sivas’a gönderildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan helikopter pistine inen ambulans helikopter bebeği alanda bekleyen ambulansa teslim etti. Sağlık çalışanları tarafından teslim alınan bebek, ambulansla Numune Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımına kaldırıldı.