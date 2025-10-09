4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Uşak gibi çevre illerde de hissedildi.

5.4’lük Ana Şokun Ardından Artçılar Sürüyor

Simav’da 28 Eylül’de yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçti. O tarihten bu yana bölgede 12 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin bir süre daha devam etmesinin doğal olduğunu belirtiyor.

Son yaşanan 4.9 büyüklüğündeki sarsıntının da önceki ana depremin artçısı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Vali Işın: “Olumsuz Bir Durum Yok”

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini duyurdu.

Vali Işın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sahada yaptığımız incelemelerde şu ana kadar olumsuz bir vaka ile karşılaşılmamıştır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor.”

Deprem Çevre İllerde de Hissedildi

Simav merkezli deprem, özellikle Bursa, Balıkesir, İzmir, Uşak ve Manisa başta olmak üzere birçok çevre ilde de hissedildi. Vatandaşların gece saatlerinde kısa süreli panik yaşadığı, ancak herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği öğrenildi.

AFAD ve Ekipler Sahada

AFAD, depremin ardından bölgedeki ekiplerin saha taraması yaptığını ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirildiğini bildirdi. Şu ana kadar herhangi bir **hasar veya yaralanma ihbarı** alınmadı.

Uzmanlar, vatandaşlara artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları ve resmi kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.