AFAD ve polis ekiplerinin riske karşı geniş güvenlik önlemi aldığı olayda, intihara teşebbüs eden adam hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, cadde üzerindeki bir atölyede çorap imalatı yaptığı öğrenilen E.K. (48) isimli vatandaşın geçtiğimiz yıl dolandırıldığı, bunun üzerine yüklü miktarda borcun altına girdiği öğrenildi. Borçları nedeniyle atölyesindeki makinelere el konulması üzerine psikolojik problemler yaşadığı ileri sürülen 48 yaşındaki adam, içtiği suya siyanür karıştırarak intihar girişiminde bulundu. Siyanürlü suyu içtikten bir süre sonra rahatsızlanan E.K., arkadaşlarını aradıktan sonra caddeye çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ve AFAD ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise, ilk müdahalenin ardından E.K.’yi hastaneye kaldırdı. Hastanede midesi yıkanan adamın tedavisi sürüyor.

Olay, İstanbul Esenyurt Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaşandı.

"Borcundan Dolayı Makinelerine El Konulmuş, Psikolojisi Bozulmuş"

Çevrede esnaflık yapan Cengiz Kula isimli vatandaş, "Eski ortağı beni aradı. Ambulans çağırmışlar 'neyi varmış git bak' dedi. Ben de telefoncu arkadaşımı aradım. O da gitti baktı. O da, 'ölüyorum beni kurtarın' demiş. Polis ve ambulans geldi. Hastaneye kaldırılmış. Midesinin yıkandığını öğrendik. Benim bildiğim kadarıyla borcu vardı. Borcundan dolayı makinelerine el konulmuş. Ondan sonra da psikolojisi bozulmuş" dedi.

"Siyanür İçtiğini Söyledi"

Yaşanan o anlarla ilgili konuşan Haluk Aydın ise, "Sabah bir arkadaş aradı. 'Çorapçının durumu nasıl bir bakar mısın' diye. Ben de gittim baktım iyiydi. Sonrasında caddeye kadar çıktı ve yere düştü. 'Ambulans çağır' dedi. Ben de 'hayırdır' dedim. 'Kusuyorum, başım ağrıyor' dedi. Sağlık ekipleri geldi. Ne içtiğini sorduğunda, 'siyanür' içtiğini söyledi. Geçen sene dolandırıldığını ve çok borcu olduğunu söyledi" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.