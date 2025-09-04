Dominik Cumhuriyeti’nin San Jose de Ocoa kenti yakınlarında 4 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. RaspberryShake vatandaş sismograf ağı tarafından ölçülen verilere göre, deprem yerel saatle 09.28’de yerin yalnızca 2,1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

3 bin 500 yıllık sofra eşyaları gün yüzüne çıkarıldı
3 bin 500 yıllık sofra eşyaları gün yüzüne çıkarıldı
İçeriği Görüntüle

Uzmanlar, sığ odaklı depremlerin yüzeye yakın olmaları nedeniyle daha şiddetli hissedildiğine dikkat çekiyor. İlk değerlendirmelere göre, sarsıntı merkez üssüne yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki San Jose de Ocoa’da yoğun şekilde hissedildi.

Depremin etkisi yalnızca merkez üssüyle sınırlı kalmadı; çevre şehirlerde yaşayan vatandaşlar da sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. Yetkililer, herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar olup olmadığıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi