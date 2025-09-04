Dominik Cumhuriyeti’nin San Jose de Ocoa kenti yakınlarında 4 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. RaspberryShake vatandaş sismograf ağı tarafından ölçülen verilere göre, deprem yerel saatle 09.28’de yerin yalnızca 2,1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Uzmanlar, sığ odaklı depremlerin yüzeye yakın olmaları nedeniyle daha şiddetli hissedildiğine dikkat çekiyor. İlk değerlendirmelere göre, sarsıntı merkez üssüne yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki San Jose de Ocoa’da yoğun şekilde hissedildi.

Depremin etkisi yalnızca merkez üssüyle sınırlı kalmadı; çevre şehirlerde yaşayan vatandaşlar da sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. Yetkililer, herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar olup olmadığıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.